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Прокуратура обжаловала УДО убившего жену фотографа Лошагина

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Свердловская прокуратура обжаловала решение суда о условно-досрочном освобождении фотографа Лошагина, отбывающего наказание за убийство жены. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

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«Несмотря на удовлетворительную характеристику осужденного администрацией исправительного учреждения, суд в постановлении указал, что тот характеризуется положительно. Существенных мер к заглаживанию вреда, причиненного потерпевшим, не принималось. По мнению прокурора, Лошагин нуждается в дальнейшем отбывании наказания», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что условно-досрочное освобождение фотографа противоречит целям и задачам уголовного законодательства — исправлению осужденных и восстановлению социальной справедливости.

«Кроме этого, Лошагин не утратил общественной опасности, его положительное поведение возможно только в условиях изоляции от общества под контролем администрации исправительного учреждения», — дополнили в ведомстве.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина 3 августа. Гособвинение не поддержало ходатайство Лошагина, которому осталось отбыть 2,5 года.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 24 июня 2015 года приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима. Как установил суд, мужчина в ночь на 23 августа 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену Юлию Лошагину, вывез ее тело в лес и поджег.

В декабре 2020 года Светлана Рябова, мать убитой семь лет назад модели, заявила, что Лошагин не раскаялся в совершенном преступлении и не достоин освобождения.

В феврале сообщалось, что Свердловский областной суд отменил решениеЧкаловского районного суда о замене части реального срока фотографу Дмитрию Лошагину.

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