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Суд удовлетворил ходатайство об УДО убившего жену фотографа Лошагина

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник, 3 августа, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего наказание за убийство супруги — модели Юлии Прокопьевой.

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«Ходатайство Лошагина Дмитрия Александровича об условно-досрочном освобождении удовлетворить», — говорится в решении судьи.

В свою очередь, старший помощник свердловского прокурора по надзору за соблюдением закона в исполнительных учреждениях Михаил Лебедев перед оглашением решения суда отметил, что гособвинение не поддерживает ходатайство Лошагина, которому осталось отбыть 2,5 года.

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней, уточнили в суде.

В феврале сообщалось, что Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского районного суда о замене части реального срока фотографу Дмитрию Лошагину.

В декабре 2020 года Светлана Рябова, мать убитой семь лет назад модели Юлии Лошагиной, заявила, что Лошагин не раскаялся в совершенном преступлении и не достоин освобождения.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 24 июня 2015 года приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима. Как установил суд, мужчина в ночь на 23 августа 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену Юлию Лошагину, вывез ее тело в лес и поджег.

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