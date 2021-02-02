Прямой эфир
Общество
Роман Новиков стал врио главы Росавтодора
Общество
Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления
Политика
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
The Lancet опубликовал результаты III фазы исследований «Спутника V»
Мир
Представитель ОБСЕ оценила ситуацию с преследованием журналистов в Латвии
Мир
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску

Осужденного за убийство супруги фотографа Лошагина оставили в колонии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского районного суда о замене части реального срока фотографу Дмитрию Лошагину, который в 2015 году был осужден за убийство супруги — модели Юлии Прокопьевой. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Опасная позиция: танцовщицу убили на глазах у подруг
Москвичек преследуют агрессивные поклонники

Суду поступила просьба о приобщении к делу ряда документов от адвоката Лошагина. В них, как подчеркнул юрист, содержались доказательства об исправлении осужденного, который выплатил стороне потерпевших 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Тем не менее адвокат потерпевших заявил, что Лошагин не раскаялся и не признал свою вину. Выйдя на свободу, у него, как считает защитник, может появиться желание отомстить бывшей теще.

В результате суд решил оставить фотографа в колонии.

В декабре 2020 года Светлана Рябова, мать убитой семь лет назад модели Юлии Лошагиной, заявила, что муж ее дочери не раскаялся в совершенном преступлении и не достоин освобождения. Она отметила, что будет добиваться обжалования решения Чкаловского суда о замене для Лошагина части тюремного заключения на ограничение свободы.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 24 июня 2015 года приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима. Как установил суд, мужчина в ночь на 23 августа 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену Юлию Лошагину, вывез ее тело в лес и поджег.

В начале декабря срок был заменен на ограничение свободы. В колонии фотографу оставалось провести еще три года и 25 дней.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021