Осужденного за убийство супруги фотографа Лошагина оставили в колонии

Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского районного суда о замене части реального срока фотографу Дмитрию Лошагину, который в 2015 году был осужден за убийство супруги — модели Юлии Прокопьевой. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Суду поступила просьба о приобщении к делу ряда документов от адвоката Лошагина. В них, как подчеркнул юрист, содержались доказательства об исправлении осужденного, который выплатил стороне потерпевших 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Тем не менее адвокат потерпевших заявил, что Лошагин не раскаялся и не признал свою вину. Выйдя на свободу, у него, как считает защитник, может появиться желание отомстить бывшей теще.

В результате суд решил оставить фотографа в колонии.

В декабре 2020 года Светлана Рябова, мать убитой семь лет назад модели Юлии Лошагиной, заявила, что муж ее дочери не раскаялся в совершенном преступлении и не достоин освобождения. Она отметила, что будет добиваться обжалования решения Чкаловского суда о замене для Лошагина части тюремного заключения на ограничение свободы.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 24 июня 2015 года приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима. Как установил суд, мужчина в ночь на 23 августа 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену Юлию Лошагину, вывез ее тело в лес и поджег.

В начале декабря срок был заменен на ограничение свободы. В колонии фотографу оставалось провести еще три года и 25 дней.