Климов заявил о попытках наблюдателей Запада вмешаться в выборы в РФ

Наблюдатели «коллективного Запада» пытались вмешиваться в выборы в России, что недопустимо. Об этом в пятницу, 6 августа, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«В прежние годы было немало случаев, когда наши зарубежные коллеги, мягко говоря, расширенно толковали свои полномочия и злоупотребляли гостеприимством. Некоторые наблюдатели, в основном прибывающие к нам из государств так называемого «коллективного Запада», по сути, пытались вмешиваться в ход выборов, что недопустимо в любом суверенном государстве», — заявил Климов на заседании комиссии

Он добавил, что иностранные наблюдатели могут свободно и независимо осуществлять свою деятельность на территории РФ, однако часто злоупотребляют законом, дающим им такое право.

«Российский закон дает иностранным наблюдателям возможность осуществлять свою деятельность свободно и независимо, а избирательные комиссии и органы власти обязаны оказывать им необходимое содействие в рамках своей компетенции. В свою очередь, сами зарубежные наблюдатели не вправе использовать свой статус для осуществления деятельности, не связанной с наблюдением за подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной думы», — уточнил сенатор.

Он добавил, что некоторые наблюдатели явно была заведомо настроена на представление своих отчетов о наблюдении «исключительно в черных тонах».

«Дело доходило до того, что проекты ряда отчетов по результатам наблюдения писались еще до окончания выборных процедур и публиковались до дня голосования. Последнее категорически запрещено», — заключил политик.

4 августа ОБСЕ сообщила, что не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, в том числе по линии БДИПЧ, из-за того что Россия ограничила количество наблюдателей от организации до 60. На следующий день в ОБСЕ заявили, что не будут давать оценку выборам в Госдуму, объяснив это ограничениями из-за пандемии коронавируса.

По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, посчитал он.

Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, заявила, что огорчена решением ОБСЕ.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.