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Памфилову огорчил отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в России

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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не следить за ходом голосования на парламентских выборах в России.

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«У нас равные требования к наблюдателям как к нашим, так и к зарубежным. Мы их ждем, будем им рады, направили им приглашение. Конечно, меня очень огорчило [решение] БДИПЧ ОБСЕ. У нас с ними очень сложились конструктивные и хорошие отношения», — сказала Памфилова 5 августа в эфире радио «Эхо Москвы».

Она подчеркнула, что решение о числе международных наблюдателей на предстоящих выборах не находится в компетенции ЦИК.

«Это не в нашей компетенции направить им приглашения. Это связано с пандемией, и это компетенция Роспотребнадзора», — сказала она.

Памфилова отметила, что в ЦИК России всегда внимательно относятся к рекомендациям ОБСЕ, намерены продолжать взаимодействие и надеются на то, что организация еще изменит свое решение.

4 августа ОБСЕ сообщила, что не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, в том числе по линии БДИПЧ из-за того, что Россия ограничила количество наблюдателей от организации до 60. На следующий день в ОБСЕ заявили, что не будут давать оценку выборам в Госдуму, объяснив это ограничениями из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников назвал провокацией отказ ОБСЕ посылать наблюдателей для контроля за ходом выборов в Госдуму. По его словам, никаких препятствий, для того чтобы мониторинг выборов в нижнюю палату российского парламента состоялся, нет и, судя по всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно.

По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, посчитал он.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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