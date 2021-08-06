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Российские велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали бронзу на ОИ

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Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзу Олимпийских игр в Мэдисоне. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Представительницы сборной ОКР набрали 26 очков и заняли третью строчку по итогам соревнований. Первое место — у сборной Великобритании, на второй строчке — Дания.

Отмечается, что из-за победы Великобритании сборная ОКР опустилась на шестое место в медальном зачете на Играх в Токио — теперь у британцев на одно золото больше.

Ранее в этот день сообщалось, что российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады в Токио в весовой категории до 91 кг.

В тот же день стало известно, что российский боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу Олимпийских игр 2020 года в весовой категории до 75 кг. 33-летняя россиянка уступила китаянке Ли Цянь со счетом 0:5.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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