Российский боксер Гаджимагомедов стал серебряным призером Игр в Токио

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады в Токио в весовой категории до 91 кг, принеся сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 60-ю медаль на Играх в Токио.

Спортсмен в финальном поединке уступил кубинцу Хулио ла Крусу по очкам (0:5). Ла Крус стал двукратным олимпийским чемпионом.

24-летний спортсмен из Дагестана является заслуженным мастером спорта России, чемпионом мира (2019), чемпионом Европы (2019), серебряный призером чемпионата Европы (2017), победителем международных и национальных турниров по боксу.

Ранее в этот день российский боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады в Токио в весовой категории до 75 кг. 33-летняя россиянка уступила китаянке Ли Цянь со счетом 0:5.

Кроме того, 6 августа российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе в весе до 97 кг, победив грузина Элизбара Одикадзе, а россиянин Гаджимурад Рашидов вышел в четвертьфинал Токио-2020 в вольной борьбе.

Накануне российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. В финале турнира в весовой категории до 57 кг он победил спортсмена из Индии Кумара Рави со счетом 7:4.

Тогда же российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады, поборов американца Дьюка Рэгана в весовой категории до 57 кг.

Олимпиада в Токио проходит с 24 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год, однако название турнира Токио-2020 сохранили. Соревнования проходят без участия иностранных болельщиков.