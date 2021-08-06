Российский боксер Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады в Токио

Российский боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады в Токио в весовой категории до 75 кг. Медаль стала 59-й по счету для сборной ОКР на Играх. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что 33-летняя россиянка проиграла китаянке Ли Цянь в весе до 75 кг со счетом 0:5 и завоевала бронзовую медаль. Также бронзу заработала Наухка Фонтейн из Нидерландов, которая уступила в полуфинале британке Лорен Прайс.

Ранее в этот день сообщалось, что российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе в весе до 97 кг, победив грузина Элизбара Одикадзе.

В тот же день россиянин Гаджимурад Рашидов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира Токио-2020 по вольной борьбе.

Накануне российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль ОИ в весовой категории до 57 кг. В финале турнира он одержал победу над спортсменом из Индии Кумаром Рави со счетом 7:4.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.