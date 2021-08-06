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Шойгу заявил о полной вакцинации в армии от COVID-19

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Российские Вооруженные силы полностью завершили вакцинацию, повторные прививки сделали 34 тыс. человек. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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«Вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация. С учетом того что у нас всё идет по графикам, то есть мы знаем, кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию, у нас уже ревакцинировано 34 тыс. человек. В целом у нас вакцинированы 1,4 млн человек», — сообщил Шойгу журналистам во время осмотра завода «Красмаш».

Он добавил, что для вакцинации призывников существует отдельная программа.

«Мы, естественно, не можем в приказном порядке вакцинировать всех, но считаем это крайне желательным», — заявил министр, отметив, что противников прививок в армии нет.

«Пока «ковиддиссидентов», или, как их еще называют, «антивакцинеров» у нас нет. Надеюсь, что так будет и дальше, поскольку все понимают, что задачи, которые стоят перед Вооруженными силами, не предполагают каких-то дополнительных рисков, их и так хватает, самых разных, и много», — заключил Шойгу.

28 июля стало известно о том, что молодой состав ракетных войск стратегического назначения от Тверской и Иркутской областей проходит вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Ранее, 22 июня, Шойгу сообщил о том, что в национальной армии от коронавируса привито более 900 тыс. человек. По словам министра, иммунизация позволяет не допустить обострения эпидемической ситуации в войсках.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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