Появились кадры с места убийства семьи в Хакасии

Телеканал РЕН ТВ в пятницу, 6 августа, опубликовал кадры с места убийства семьи из пяти человек в Хакасии.

На кадрах видны кровь и разбросанные вещи. Сообщается, что на видео показана баня, где был убит один из членов семьи.

Об убийстве семьи из пяти человек стало известно 5 августа. Тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в Джириме.

По обвинению в совершении преступления задержан Федор Панов, который, предположительно, состоял в романтических отношениях с дочерью погибших. По данным источника РЕН ТВ, это могло стать мотивом убийства.

Мужчина уже дал признательные показания. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Ранее он отбывал 18 лет за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы месяц назад.