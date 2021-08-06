Прямой эфир
Общество
В России предложили выплачивать пособие за прохождение плановой диспансеризации
Армия
Летные испытания баллистической ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году
Общество
Дождь и температура +22 градусов ожидаются в Москве 6 августа
Спорт
Россиянин Садулаев вышел в полуфинал турнира ОИ по вольной борьбе
Наука
Следующий пуск ракеты «Союз» со спутником Galileo состоится в ноябре
Спорт
Россиянин Рашидов вышел в 1/4 финала Олимпиады по вольной борьбе
Общество
Жирафы оказались социальными животными с матриархатом
Мир
На Олимпиаде выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом
Наука
Virgin Galactic возобновляет продажу билетов космическим туристам

Жирафы оказались социальными животными с матриархатом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жирафы являются сложным социальным видом — до этого люди просто неправильно понимали этих животных, следует из исследования, опубликованного 2 августа в научном журнале Mammal Review.

Ученые из Бристольского университета выяснили, что жирафы проводят до 30% своей жизни в «постпродуктивном состоянии», что указывает на наличие сложных социальных структур у этих животных.

Пес в помощь: как четвероногие терапевты помогают бороться с аэрофобией

Похожими характеристиками обладают, в частности, такие «непризнанные интеллектуалы», как слоны или косатки.

Так, самки жирафов достаточно долго живут после менопаузы — они помогают вырастить новые поколения потомства и сохранить свои гены.

Жирафы — «дедушки» также заботятся о внуках и родственниках.

Кроме того, самцы чаще самок переходят из группы в группу или уходят жить в одиночестве, что, по мнению исследователей, может указывать на царящий среди этих животных матриархат.

Ученые признаются, что это открытие стало для них полной неожиданностью, ведь жирафы на протяжении нескольких сотен лет были малоизученными и считались весьма ограниченными и «слаборазвитыми».

Исследование основывалось на 404 статьях о поведении жирафов и их социальной организации, посвященных поведению жирафа в неволе и в свободно живущих популяциях.

Ранее, 29 июля, сообщалось, что, согласно исследованиям ученых, собаки могут определять ложь человека.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021