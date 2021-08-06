Жирафы оказались социальными животными с матриархатом

Жирафы являются сложным социальным видом — до этого люди просто неправильно понимали этих животных, следует из исследования, опубликованного 2 августа в научном журнале Mammal Review.

Ученые из Бристольского университета выяснили, что жирафы проводят до 30% своей жизни в «постпродуктивном состоянии», что указывает на наличие сложных социальных структур у этих животных.

Похожими характеристиками обладают, в частности, такие «непризнанные интеллектуалы», как слоны или косатки.

Так, самки жирафов достаточно долго живут после менопаузы — они помогают вырастить новые поколения потомства и сохранить свои гены.

Жирафы — «дедушки» также заботятся о внуках и родственниках.

Кроме того, самцы чаще самок переходят из группы в группу или уходят жить в одиночестве, что, по мнению исследователей, может указывать на царящий среди этих животных матриархат.

Ученые признаются, что это открытие стало для них полной неожиданностью, ведь жирафы на протяжении нескольких сотен лет были малоизученными и считались весьма ограниченными и «слаборазвитыми».

Исследование основывалось на 404 статьях о поведении жирафов и их социальной организации, посвященных поведению жирафа в неволе и в свободно живущих популяциях.

Ранее, 29 июля, сообщалось, что, согласно исследованиям ученых, собаки могут определять ложь человека.