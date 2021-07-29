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Ученые выявили способность собак распознавать ложь

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Ученые из Венского университета установили, что собаки в зависимости от обстоятельств способны определять ложь человека. Результаты исследования были опубликованы в одном из основных печатных изданий Лондонского королевского общества — Proceedings of the Royal Society B.

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В ходе исследования специалисты провели три эксперимента, участие в которых приняли 260 собак различных пород. Перед ними ставили по две непрозрачные миски, в одной из которых было лакомство, а вторая оставалась пустой. После этого подходил один из добровольцев, которого собаки ранее никогда не видели, и начинал подсказывать им, в какой миске находится еда. Животные выбирали указанную емкость, получали награду и после этого начинали ему доверять, пишет «Москва 24».

После этого в присутствии испытуемых незнакомый человек переносил еду из одной миски в другую, а человек из первой части эксперимента наблюдал за происходящим. После этого процедура повторялась без его присутствия.

После этого ученые повторили первую часть эксперимента и выяснили, что животные игнорируют совет человека, если его не было рядом, когда еду перекладывали.

Исследователи также отметили, что около половины собак не последовали совету человека, если он видел, как перемещают лакомство, но пытался убедить их, что оно лежит в другой миске, отмечает телеканал «Звезда». По мнению ученых, это говорит о том, что собаки способны различать человеческую ложь.

Как отмечает НСН, подобный эксперимент проводили ранее с детьми в возрасте до пяти лет, а также с шимпанзе и макаками. Выяснилось, что собаки менее восприимчивы к лжи, чем дети и обезьяны.

15 июля президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как помочь собакам пережить жару, избежав теплового или солнечного ударов. В частности, специалист призвал обеспечить собаку холодной водой, а также не оставлять остатки пищи в миске надолго, иначе еда может испортиться, а животное — отравиться.

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