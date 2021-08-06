Apple начнет проверять устройства на контент с детской порнографией

Компания Apple будет проверять у своих пользователей переписку и содержимое сервиса iCloud на наличие запрещенного контента с участием детей. Об этом в четверг, 5 августа, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что новая функция заработает в США позднее в этом году после выхода операционных систем iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey.

«iOS и iPadOS будут использовать новые криптографические приложения, чтобы ограничить распространение материалов с сексуальным надругательством над детьми в Сети и при этом учитывать приватность пользователей», — говорится в материале пресс-службы компании.

Это означает, что приложение Messages, разработанное для отслеживания изображений с детской порнографией, будет предупреждать о нежелательном контенте, при этом сохраняя недоступность прочтения личной переписки для компании Apple.

Когда на устройство ребенка будет прислана фотография неподобающего характера, картинка будет размываться, а юному пользователю будет поступать предостережение, уточнили в компании.

Если ребенок сам попробует отправить фото порнографического характера, то устройство сделает ему предупреждение, что родители будут оповещены о его действии. Операционная система также будет вмешиваться, если с того или иного устройства кто-то будет пытаться искать в Сети подобные материалы.

Помимо этого, сообщается, что технология будет сопоставлять хеши (не сами изображения, а их цифровое представление) фото и видео, хранящихся в галерее устройства, с имеющейся базой материалов насилия над детьми, а в случае совпадений — уведомлять об этом Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC), который тесно сотрудничает с правоохранительными органами США.

Ранее, 22 июля, стало известно, что операционная система iOS 15 станет доступна для установки этой осенью. Вместе с операционной системой для мобильных телефонов пользователям станут доступны ПО сразу для нескольких продуктов компании watchOS 8 (часы), iPadOS 15 (планшетный компьютер) и macOS Monterey (персональный компьютер).