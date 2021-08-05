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Рауль Рианчо назвал подходящий клуб для Месси вместо «Барселоны»

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Бывший тренер «Спартака» испанец Рауль Рианчо прокомментировал в четверг, 5 августа, уход аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны».

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Он охарактеризовал Месси как уникального игрока, который завершит карьеру в другой лиге.

«В какой команде его вижу? Может, в ПСЖ», — сказал Рианчо изданию «Спорт-Экспресс».

По мнению испанского специалиста, отсутствие Месси будет заметно для «Барселоны» и Ла Лиги. Однако у «Барселоны» большая история, а Месси стал тем, кто он есть, «будучи в команде, ознаменовавшей собой эпоху», рассказал Рианчо.

«Барселона» будет продолжаться еще много лет», — считает тренер.

Ранее в четверг стало известно, что Лионель Месси покинул футбольный клуб «Барселона». Обе стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако его нельзя официально оформить из-за экономических и структурных препятствий в правилах Ла Лиги.

Отмечалось, что в «Барселоне» выразили благодарность футболисту за его вклад в развитие клуба и пожелали ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни.

Контракт 34-летнего Месси с «Барселоной» истек еще 30 июня. Футболист сразу получил статус свободного агента. Как писали тогда СМИ, аргентинец намеревался продлить контракт с каталонским клубом на пять лет.

В августе 2020 года Месси уже пытался покинуть «Барселону» из-за конфликта с руководством клуба, однако позднее объявил о решении остаться, не желая вступать в юридический спор с «Барселоной». В ходе урегулирования ситуации 27 октября занимавший пост президента клуба Хосеп Бартомеу ушел в отставку.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор являлся ее неизменным игроком. Вместе с клубом аргентинец десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, еще четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Помимо этого Месси шестикратный обладатель «Золотого мяча», что является рекордом.

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