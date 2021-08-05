В Абхазии ответили на призыв Запада к России отозвать признание республики

Решение России о признании независимости Абхазии является окончательным не подлежит пересмотру. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба абхазского министерства иностранных дел, комментируя призыв семи стран к РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии.

В ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что подписавшие данный призыв страны за прошедшие годы так и не осознали необратимости перемен, которые произошли в Закавказье после августовских событий 2008 года.

«Решение Российской Федерации о признании независимости Республики Абхазия не подлежит пересмотру и является окончательным. Следует напомнить, что решение о признании независимости и установлении дипломатических отношений — это суверенное право государств — участников международного общения. Осуществление этого права не вступает в противоречие с международно-правовыми нормами и не требует согласия или одобрения со стороны других государств», — говорится в сообщении.

Помимо этого в МИДе подчеркнули, что признание независимости республики стало закономерным этапом в процессе реализации народом Абхазии своего законного права на национальное самоопределение.

«Отрицая за народом Абхазии право на самоопределение и создание суверенной государственности, западные страны следуют порочной практике двойных стандартов и вместо совместного поиска путей решения имеющихся противоречий предпочитают прислушиваться только к точке зрения грузинской стороны», — добавили в министерстве.

Ранее в этот день ряд западных стран в совместном заявлении призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Документ подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.

Заявление, как отмечается, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями», комментируя данный призыв, указал на то, что западные страны во главе с Великобританией любят использовать любой информационный повод, для того чтобы начать очередную антироссийскую кампанию.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Граница Южной Осетии с Грузией по решению югоосетинских властей была полностью закрыта с сентября 2019 года.