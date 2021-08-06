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Вдох, выход: в ГД просят не допускать продажу «веселящего газа» в интернете

Как этому поможет расширение полномочий МВД и Генпрокуратуры по блокировке сайтов
Фото: Depositphotos/belchonock
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Вдох, выход: в ГД просят не допускать продажу «веселящего газа» в интернете
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2021-08-05 17:29:12
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«Веселящий газ» предлагают запретить продавать физлицам в интернете, а сайты, которые пропагандируют его реализацию даже с указанием возрастного ценза 18+, блокировать в досудебном порядке — для этого потребуется расширить полномочия МВД и Генпрокуратуры. Как выяснили «Известия», с такими инициативами к главе кабмина Михаилу Мишустину обратится зампред комитета Госдумы по регламенту Наталья Костенко. По ее мнению, это поможет остановить продажи психотропных веществ в немедицинских целях. Эксперты считают предложение резонным, так как существование лазеек в законе несет опасность для жизни и здоровья граждан.

Продают всё равно

В Госдуме решили выйти с инициативой о расширении полномочий МВД и Генпрокуратуры в борьбе с незаконной продажей психотропных веществ. По информации «Известий», с таким предложением к Михаилу Мишустину 6 августа намерена обратиться Наталья Костенко. В письме она сообщает об итогах работы МВД по нормам уже принятого в 2020 году закона, запрещающего продавать закись азота в немедицинских целях. Оказалось, лазейки всё же остаются.

Справка «Известий»

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон об ограничении оборота закиси азота в стране. Документ запрещает производство, продажу, хранение и пропаганду «веселящего газа» в целях, не связанных с медицинским применением, а также с производством пищевой продукции, продовольственных товаров, продуктов питания и с промышленным применением. Запрет вступил в силу с 1 января 2021 года.

МВД в первом полугодии 2021-го провело 4377 оперативно-профилактических мероприятий в местах массового досуга граждан, во время них было изъято 55 баллонов с закисью азота, предназначенного для нецелевого использования, говорится в тексте обращения, которое имеется в распоряжении «Известий». Там уточняется: «также было выявлено 29 административных правонарушений по фактам незаконной продажи закиси азота физическим лицам в кальян-барах».

Вдох, выход
кальян
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В указанных МВД случаях закись азота продавалась в воздушных шарах. Также со ссылкой на правоохранительные органы парламентарий отмечает, что проблема такой незаконной реализации (особенно в кальян-барах) больше всего актуальна в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

В письме Михаилу Мишустину сообщается, что не менее актуальная проблема сегодня — нецелевое распространение закиси азота в интернете. Росмолодежь заблокировала 12 сайтов, которые вели незаконную торговлю. Она обладает такими полномочиями в отличие от МВД и Генпрокуратуры, которые могут лишь вести подготовку к принятию решений.

«В целях более эффективной работы по выявлению и блокировке интернет ресурсов по продаже закиси азота прошу рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства № 1101, допускающих органам МВД и прокуратуры осуществлять подготовку и принятие решений об ограничении доступа в досудебном порядке», — просит парламентарий.

Еще одна проблема, сообщает она, заключается в отсутствии требований к информации на интернет-ресурсах, реализующих закись азота. Если на них есть указание возрастного ценза 18+, а также сведения о запрете такой реализации физлицам, указанные сайты не блокируются. Поэтому депутат просит Михаила Мишустина внести изменения в критерии оценки материалов и информации, которые сегодня утверждаются подконтрольной правительству Росмолодежью.

Вдох, выход
клавиатура
Фото: ТАСС/Сергей Коньков

«Также прошу рассмотреть возможность разработки дополнительных требований к дистанционной продаже закиси азота, не допускающих ее покупку физическими лицами», — говорится в обращении.

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«Известия» направили запрос в МВД, кабмин и Росмолодежь с просьбой оценить возможность реализации этих инициатив. В аппарате правительства «Известиям» отметили, что пока предложение не поступало.

Спасти людей

Как пояснила «Известиям» Наталья Костенко, своим обращением она хочет довести до совершенства ранее принятие нормы, регулирующие распространение психотропных веществ.

— Это совершенно новая сфера контроля для правоохранительных органов. Поэтому мы сейчас мониторим, как эти нормы реализуются. Они вызвали очень большой резонанс в обществе. Мне постоянно присылают списки сайтов и различных заведений, где идет продажа этих веществ, наносящих непоправимый вред здоровью людей и способных привести к смерти, — сообщила парламентарий.

Депутат напомнила, что 27 июля в силу вступило постановление правительства, которое относит закись азота, ксенон, а также смесь димедрола и доксиламина с этиловым спиртом к одурманивающим веществам. Это стало возможно благодаря принятому Госдумой в 2020 году закону, наделяющему кабмин этими полномочиями.

Вдох, выход
полиция
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Не исключено, что этот список одурманивающих веществ будет продолжен, — отметила депутат.

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«Известия» выяснили, что купить закись азота можно даже через доски объявлений. В описании перечисляют марки автомобилей, на которые их устанавливали. Впрочем, ту же закись азота с разной степенью очистки используют и в других целях, в том числе веселительных. Цена вопроса около 90 тыс. рублей. Причем никаких указаний на маркировку 18+ там нет, как и то, что вещество продается в медицинских целях. Продавцы лишь сообщают, что товар прибыл в Россию из США и обещают помочь с доставкой.

Впрочем, есть и другие сайты, о которых сообщает в письме Михаилу Мишустину депутат. Например, на одном из них на главной странице говорится о вреде закиси азота и одновременно о том, что это вещество уже несколько веков используется в качестве «веселящего газа» для получения удовольствия. Также на сайте содержится информация о том, что в условиях коронавируса маски с этим веществом стали самым востребованным товаром у москвичей, а их нехватка «может вызвать реальную панику у населения».

«В данной ситуации малый и средний бизнес взял на себя эту непростую ношу и переквалифицировался на производство и пошив масок. Эта сфера далека от нашей, ведь мы занимаемся продажей попперсов и веселящего газа, но в такое непростое время мы тоже решили пойти навстречу москвичам», — сообщают на одном из сайтов предприимчивые продавцы, предлагая гражданам расплатиться банковскими картами.

Вдох, выход
госдума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что предложения Натальи Костенко заслуживают поддержки. По его словам, зачастую люди начинают с таких легких наркотиков, а потом переходят на более тяжелые. Тех, кто эти психотропные вещества продает, естественно, не интересуют последствия для жизни и здоровья покупателей. Если в законодательстве есть пробелы, то их нужно устранять, подчеркнул эксперт.

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