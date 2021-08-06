Вдох, выход: в ГД просят не допускать продажу «веселящего газа» в интернете
«Веселящий газ» предлагают запретить продавать физлицам в интернете, а сайты, которые пропагандируют его реализацию даже с указанием возрастного ценза 18+, блокировать в досудебном порядке — для этого потребуется расширить полномочия МВД и Генпрокуратуры. Как выяснили «Известия», с такими инициативами к главе кабмина Михаилу Мишустину обратится зампред комитета Госдумы по регламенту Наталья Костенко. По ее мнению, это поможет остановить продажи психотропных веществ в немедицинских целях. Эксперты считают предложение резонным, так как существование лазеек в законе несет опасность для жизни и здоровья граждан.
Продают всё равно
В Госдуме решили выйти с инициативой о расширении полномочий МВД и Генпрокуратуры в борьбе с незаконной продажей психотропных веществ. По информации «Известий», с таким предложением к Михаилу Мишустину 6 августа намерена обратиться Наталья Костенко. В письме она сообщает об итогах работы МВД по нормам уже принятого в 2020 году закона, запрещающего продавать закись азота в немедицинских целях. Оказалось, лазейки всё же остаются.
МВД в первом полугодии 2021-го провело 4377 оперативно-профилактических мероприятий в местах массового досуга граждан, во время них было изъято 55 баллонов с закисью азота, предназначенного для нецелевого использования, говорится в тексте обращения, которое имеется в распоряжении «Известий». Там уточняется: «также было выявлено 29 административных правонарушений по фактам незаконной продажи закиси азота физическим лицам в кальян-барах».
В указанных МВД случаях закись азота продавалась в воздушных шарах. Также со ссылкой на правоохранительные органы парламентарий отмечает, что проблема такой незаконной реализации (особенно в кальян-барах) больше всего актуальна в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.
В письме Михаилу Мишустину сообщается, что не менее актуальная проблема сегодня — нецелевое распространение закиси азота в интернете. Росмолодежь заблокировала 12 сайтов, которые вели незаконную торговлю. Она обладает такими полномочиями в отличие от МВД и Генпрокуратуры, которые могут лишь вести подготовку к принятию решений.
«В целях более эффективной работы по выявлению и блокировке интернет ресурсов по продаже закиси азота прошу рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства № 1101, допускающих органам МВД и прокуратуры осуществлять подготовку и принятие решений об ограничении доступа в досудебном порядке», — просит парламентарий.
Еще одна проблема, сообщает она, заключается в отсутствии требований к информации на интернет-ресурсах, реализующих закись азота. Если на них есть указание возрастного ценза 18+, а также сведения о запрете такой реализации физлицам, указанные сайты не блокируются. Поэтому депутат просит Михаила Мишустина внести изменения в критерии оценки материалов и информации, которые сегодня утверждаются подконтрольной правительству Росмолодежью.
«Также прошу рассмотреть возможность разработки дополнительных требований к дистанционной продаже закиси азота, не допускающих ее покупку физическими лицами», — говорится в обращении.
«Известия» направили запрос в МВД, кабмин и Росмолодежь с просьбой оценить возможность реализации этих инициатив. В аппарате правительства «Известиям» отметили, что пока предложение не поступало.
Спасти людей
Как пояснила «Известиям» Наталья Костенко, своим обращением она хочет довести до совершенства ранее принятие нормы, регулирующие распространение психотропных веществ.
— Это совершенно новая сфера контроля для правоохранительных органов. Поэтому мы сейчас мониторим, как эти нормы реализуются. Они вызвали очень большой резонанс в обществе. Мне постоянно присылают списки сайтов и различных заведений, где идет продажа этих веществ, наносящих непоправимый вред здоровью людей и способных привести к смерти, — сообщила парламентарий.
Депутат напомнила, что 27 июля в силу вступило постановление правительства, которое относит закись азота, ксенон, а также смесь димедрола и доксиламина с этиловым спиртом к одурманивающим веществам. Это стало возможно благодаря принятому Госдумой в 2020 году закону, наделяющему кабмин этими полномочиями.
— Не исключено, что этот список одурманивающих веществ будет продолжен, — отметила депутат.
«Известия» выяснили, что купить закись азота можно даже через доски объявлений. В описании перечисляют марки автомобилей, на которые их устанавливали. Впрочем, ту же закись азота с разной степенью очистки используют и в других целях, в том числе веселительных. Цена вопроса около 90 тыс. рублей. Причем никаких указаний на маркировку 18+ там нет, как и то, что вещество продается в медицинских целях. Продавцы лишь сообщают, что товар прибыл в Россию из США и обещают помочь с доставкой.
Впрочем, есть и другие сайты, о которых сообщает в письме Михаилу Мишустину депутат. Например, на одном из них на главной странице говорится о вреде закиси азота и одновременно о том, что это вещество уже несколько веков используется в качестве «веселящего газа» для получения удовольствия. Также на сайте содержится информация о том, что в условиях коронавируса маски с этим веществом стали самым востребованным товаром у москвичей, а их нехватка «может вызвать реальную панику у населения».
«В данной ситуации малый и средний бизнес взял на себя эту непростую ношу и переквалифицировался на производство и пошив масок. Эта сфера далека от нашей, ведь мы занимаемся продажей попперсов и веселящего газа, но в такое непростое время мы тоже решили пойти навстречу москвичам», — сообщают на одном из сайтов предприимчивые продавцы, предлагая гражданам расплатиться банковскими картами.
Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что предложения Натальи Костенко заслуживают поддержки. По его словам, зачастую люди начинают с таких легких наркотиков, а потом переходят на более тяжелые. Тех, кто эти психотропные вещества продает, естественно, не интересуют последствия для жизни и здоровья покупателей. Если в законодательстве есть пробелы, то их нужно устранять, подчеркнул эксперт.