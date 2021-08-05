Депутат Госдумы прокомментировал заявление Зеленского о жителях Донбасса
Киевским властям важно не население Донбасса, а его территория. Об этом в четверг, 5 августа, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Таким образом парламентарий прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам в Донбассе, считающим себя русскими, уезжать в Россию.
«Своими заявлениями о жителях Донбасса, которым, по мнению президента Украины, следует отказаться от родной земли и уехать, Зеленский в очередной раз подчеркивает, что Киеву нужны территории, а не люди, которые по праву на них проживают. Речь Зеленского звучит угрозой для жителей самопровозглашенных республик [ДНР и ЛНР]», — цитирует Железняка «РИА Новости».
Также политик указал на пренебрежительное отношение властей Украины к русскоязычному населению страны.
«Как ни пытался господин Зеленский завуалировать свою идею, суть очевидна: русскоязычное население Украины является для властей страны бельмом на глазу, людьми второго сорта, которых не желают видеть и не намерены уважать их интересы», — подчеркнул депутат.
По словам Железняка, об этом свидетельствует игнорирование обязательства по минским соглашениям, сохранение напряженности на линии соприкосновения, «тотальная блокада и сегрегация» жителей ДНР и ЛНР.
«Таким образом, руководство Украины демонстрирует истинные цели своей политики — желание возвратить территории, в том числе силовым путем, и уничтожить всех не согласных с политикой киевских властей. Нынешнее руководство в Киеве демонстрирует, что не учится на ошибках предшественников и настроено на сохранение конфронтации с Донбассом», — заключил парламентарий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в этот же день указала на то, что своими заявлениями Зеленский кидает в многонациональное население Украины «камень раздора» и добивает страну.
12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами».
Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, договорившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.
Кроме того, Путин указал на то, что на Украине предпочитают эксплуатировать образ «жертвы внешней агрессии» и «торговать русофобией», а также устраивать провокации в Донбассе.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.