Депутат Госдумы прокомментировал заявление Зеленского о жителях Донбасса

Киевским властям важно не население Донбасса, а его территория. Об этом в четверг, 5 августа, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Таким образом парламентарий прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам в Донбассе, считающим себя русскими, уезжать в Россию.

«Своими заявлениями о жителях Донбасса, которым, по мнению президента Украины, следует отказаться от родной земли и уехать, Зеленский в очередной раз подчеркивает, что Киеву нужны территории, а не люди, которые по праву на них проживают. Речь Зеленского звучит угрозой для жителей самопровозглашенных республик [ДНР и ЛНР]», — цитирует Железняка «РИА Новости».

Также политик указал на пренебрежительное отношение властей Украины к русскоязычному населению страны.

«Как ни пытался господин Зеленский завуалировать свою идею, суть очевидна: русскоязычное население Украины является для властей страны бельмом на глазу, людьми второго сорта, которых не желают видеть и не намерены уважать их интересы», — подчеркнул депутат.

По словам Железняка, об этом свидетельствует игнорирование обязательства по минским соглашениям, сохранение напряженности на линии соприкосновения, «тотальная блокада и сегрегация» жителей ДНР и ЛНР.

«Таким образом, руководство Украины демонстрирует истинные цели своей политики — желание возвратить территории, в том числе силовым путем, и уничтожить всех не согласных с политикой киевских властей. Нынешнее руководство в Киеве демонстрирует, что не учится на ошибках предшественников и настроено на сохранение конфронтации с Донбассом», — заключил парламентарий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в этот же день указала на то, что своими заявлениями Зеленский кидает в многонациональное население Украины «камень раздора» и добивает страну.

12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами».

Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восста­новить территориальную целостность Украины, догово­рившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.

Кроме того, Путин указал на то, что на Украине предпочитают эксплуатировать образ «жертвы внешней агрес­сии» и «торговать русофобией», а также устраивать провокации в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.