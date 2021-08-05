Власти Греции ввели в двух районах комендантский час из-за COVID-19

На острове Закинтос и в городе Ханья на Крите из-за роста числа заболеваемости коронавирусом вводится комендантский час до 13 августа. Это следует из заявления замминистра по делам гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никоса Хардалиаса, опубликованном 5 августа на сайте генерального секретариата гражданской защиты.

Таким образом власти перевели Закинтос и Ханью на красный, четвертый, уровень из-за возросшей эпидемиологической нагрузки (+69% для Закинтоса и +54% для Ханьи на еженедельной основе), уточняется в сообщении.

Так, с 6 утра пятницы будет запрещено передвижение с часу ночи до шести утра, за исключением поездок на работу и в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Кроме того, вводится запрет на круглосуточную музыку в заведениях общепита и в развлекательных заведениях.

Указанные меры будут действовать до 13 августа.

Также напоминается, что в эти районах и по всей стране запрещено проведение какие-либо мероприятий с присутствием более 20 человек на частной, непрофессиональной территории.

Административный штраф в таких случаях составляет от €50 тыс. до €200 тыс. для арендатора частного помещения, в котором было совершено нарушение.

При этом в конце июня власти Греции решили ввести в ресторанах страны «безмасочные» зоны для вакцинированных от коронавируса. Так, с 15 июля в обеденных зонах и центрах, где проводятся развлекательные и спортивные шоу, выделены две зоны: «чистые» для вакцинированных и переболевших, где не нужно будет носить маску, и «смешанные», где принимают и невакцинированных людей с отрицательных ПЦР-тестом.

Кроме этого, с 30 июня для въезда в Грецию для россиян начали действовать измененные правила. В частности, сертификаты о вакцинации российскими препаратами более не признаются, как и справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител. Теперь все россияне старше 12 лет прибывающие в Грецию должны перед въездом предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста со сроком действия 72 часа или экспресс-тест, сделанный максимум за 48 часов до отъезда.

Уже в греческом аэропорту всем туристам из РФ придется в обязательном порядке пройти бесплатное тестирование на коронавирус.

Ранее, 10 июня, Россия увеличила на взаимной основе количество авиарейсов в Грецию. Теперь осуществляется восемь рейсов в неделю. В то же время чартерных полетов на греческие курорты пока нет.