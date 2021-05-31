Россия с 10 июня возобновит авиасообщение с восемью странами

Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартеры с Албанией. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва–Вена два раза в неделю), Венгрия (Москва–Будапешт два раза в неделю), Ливан (Москва–Бейрут один раз в неделю)», отмечается в сообщении.

Также будут осуществляться рейсы Москва–Люксембург (один раз в неделю), Москва–Порт-Луи (два раза в неделю), Москва–Рабат (два раза в неделю) и Москва–Загреб (два раза в неделю).

С 10 июня один раз в неделю будут отправляться чартеры в Албанию по маршруту Москва–Тирана.

Кроме того, из-за улучшения эпидемиологической обстановки в Великобритании оперштаб принял решение не продлевать ограничения на авиасообщение и со 2 июня вновь стартуют регулярные рейсы по маршруту Москва–Лондон три раза в неделю.

Помимо этого, принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом и Сербией, а по маршруту Москва–Минск число рейсов увеличится до 10 в неделю.

В то же время РФ продлевает ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией по 21 июня.

21 апреля российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран. Российские туристы могут путешествовать в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Иорданию, Китай, Северную Македонию, Молдавию, Марокко, Сербию, Словению, Таиланд, Хорватию, Черногорию, а также на Кипр и Мальдивские острова.

Ранее сообщалось, что Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике.