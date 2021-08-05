В России разработали устройство ранней диагностики рака

Роботизированный онкодиагностический комплекс раннего диагностирования онкологии разработали специалисты Инжинирингового центра радиоэлектронного прототипирования (ИЦРП) Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ). Об этом в четверг, 5 августа, «Известиям» сообщили в пресс-службе проекта «Инжиниринг и инновации» Центра управления проектами в промышленности.

Комплекс представляет собой компьютер со специальной программой, к нему подключены микроскоп, устройство для измерения давления и пульса, устройство для определения наличия сахара в крови и устройство, которое делает тест на хеликобактер.

«Все анализы проводятся без каких-либо проколов. Для теста на хеликобактер достаточно подуть в трубочку. Сахар определяется по разнице давления. Микроскоп с подсветкой позволяет сфотографировать проблемные участки на коже или в ротовой полости. Внутрь организма мы не лезем. Это, по сути, автоматизация первичного внешнего осмотра, который проводится без участия врача. Пациент садится к компьютеру и отвечает на вопросы, их порядка 45. В крайнем случае ему помогает фельдшер или медсестра», — рассказал заместитель директора ИЦРП, доцент кафедры дизайна НовГУ, к.т.н. Игорь Арендателев.

После осмотра все данные загружаются в компьютер, где автоматически интегрируются в отчет. В отчет включаются лишь те симптомы, которые требуют внимания врача, а также рекомендации пациенту о дальнейших действиях, например, к каким врачам ему следует обратиться. Данный отчет поступает и к врачу.

Комплекс предполагается поставлять в поликлиники и сельские фельдшерско-акушерские пункты, где врач-онколог не всегда есть.

В основе разработки лежит уникальная методика, созданная профессором НовГУ, доктором медицинских наук, заслуженным врачом России Вячеславом Черенковым, работы которого известны во всем мире. Его методика доврачебной самодиагностики при помощи иллюстрированного опросника одобрена Ассоциацией онкологов РФ. Программно-аппаратным комплексом на ее основе интересуются в США и Китае.

25 июня сообщалось, что в городе Раменское Московской области открылся новый амбулаторный онкологический центр, который предполагает полный цикл диагностики и лечения, что позволяет пациенту получать всю необходимую помощь в одном месте. Учреждение оснастили всем необходимым оборудованием для быстрого обследования, диагностики и определения тактики болезни.