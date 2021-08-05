Борец-вольник Найфонов взял бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов в четверг, 5 августа, стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в весе до 86 кг, принеся сборной ОКР 57-ю медаль Игр.

В решающем поединке за бронзу российский спортсмен победил представителя Узбекистана Джабраила Шапиева со счетом 2:0, пишет «Спорт-Экспресс».

Накануне Найфонов в полуфинале уступил иранцу Хассану Язданичарати — 1:7, из-за чего не смог выйти в финал.

Также 5 августа российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. Он победил индуса Кумара Рави со счетом 7:4.

Еще один представитель сборной ОКР, борец вольного стиля Заурбек Сидаков вышел в финал Олимпийских игр в весовой категории до 74 кг, гарантировав себе минимум серебряную медаль. Спортсмен нанес поражение представителю Казахстана Данияру Кайсанову.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.