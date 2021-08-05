В МИД рассказали о важности оформления страховки при выезде за рубеж

Оформление медицинской страховки при выезде за рубеж особенно важно во время пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 5 августа, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«В нынешние ковидные времена рекомендации для всех зарубежных поездок общие: внимательно следить за актуальными правилами въезда в ту или иную страну, по возможности оформлять страховку на случай необходимости оказания медпомощи при заболевании коронавирусом», — заявил Пилипсон в интервью «РИА Новости» 5 августа.

По словам дипломата, эпидемиологическая картина в открытых для российских туристов странах остается непростой.

1 августа туроператоры назвали топ-5 направлений, которые открыты в августе для россиян при условии наличия ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса. В рейтинг вошли Турция, Кипр, Греция, ОАЭ, Мальдивы и Хорватия.

Двумя днями ранее сообщалось, что сроки сдачи ПЦР-тестов для приезжающих из-за рубежа непривитых от COVID-19 россиян продлены. Граждане должны будут загрузить результат теста на сайт «Госуслуги» в течение четырех дней.

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