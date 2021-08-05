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Стали известны подробности инцидента с выкинувшим сына из окна отцом

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В инциденте, произошедшем на юго-востоке Москвы, где отец выбросил из окна пятого этажа своего трехлетнего сына, появились новые подробности. Ребенок выжил, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, ребенок после страшного удара об асфальт не потерял сознание. Он лежал на земле и разговаривал сначала с подбежавшими к нему людьми, а затем с оперативно приехавшими на место событий врачами. Мальчик всё время повторял, что ему очень больно.

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Отец пострадавшего, по словам очевидцев, сначала наблюдал за происходящим из окна, а затем скрылся с места случившегося. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

Также стало известно, что в вечер, когда произошел инцидент, между бабушкой (тещей злоумышенника) и отцом мальчика возник конфликт. Последний в разгар ссоры решил сорвать злость на ребенке и выбросил его из окна.

По данным канала, у ребенка диагностированы серьезные травмы — многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы. Мальчик находится в тяжелом состоянии, он потерял много крови.

Как отмечается, пока мать ребенка находилась в отъезде, бабушка являлась его опекуном.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

О том, что отец выбросил мальчика 2018 года рождения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в жилом доме по улице Шумилова стало известно ранее в среду.

По факту произошедшего проверку также начала столичная прокуратура. Ведомство оценит соблюдение законодательства о несовершеннолетних.

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