Прямой эфир
Мир
Страны Запада призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Общество
В отрасли ожидают разрешения чартеров на курорты Египта в августе
Мир
США могут запретить въезд невакцинированным иностранцам
Политика
Рост заболеваемости COVID-19 повлиял на рейтинги губернаторов в июле
Наука
Обнародованы промежуточные итоги испытаний «ЭпиВакКороны»
Мир
ВВС Израиля снова нанесли удары по южным территориям Ливии
Армия
РВСН прекратят использовать ракету «Тополь» в 2024 году
Экономика
Минсельхоз ожидает роста урожая бахчевых на 20,8%
Общество
ФНПР связала снижение безработицы с уменьшением размера пособий

СК возбудил дело после инцидента с выкинувшим сына из окна отцом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи возбудили уголовное дело после того, как на юго-востоке Москвы отец выбросил своего трехлетнего сына с пятого этажа. Ребенок остался жив. Об этом сообщила в среду, 4 августа, пресс-служба столичного ГУ СК.

Мужчина скрылся с места случившегося, его разыскивают правоохранители.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»)», — говорится в сообщении ведомства.

О том, что отец выбросил мальчика 2018 года рождения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в жилом доме по улице Шумилова стало известно ранее в среду.

По данным РЕН ТВ, ребенок находится в тяжелом состоянии, у него многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы, он потерял много крови.

В момент инцидента в квартире находилась теща мужчины, которая рассказала о произошедшем полиции. Бабушка ребенка является его опекуном, пока мать в отъезде.

По факту произошедшего проверку также начала столичная прокуратура. Ведомство оценит соблюдение законодательства о несовершеннолетних.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021