СК возбудил дело после инцидента с выкинувшим сына из окна отцом

Следователи возбудили уголовное дело после того, как на юго-востоке Москвы отец выбросил своего трехлетнего сына с пятого этажа. Ребенок остался жив. Об этом сообщила в среду, 4 августа, пресс-служба столичного ГУ СК.

Мужчина скрылся с места случившегося, его разыскивают правоохранители.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»)», — говорится в сообщении ведомства.

О том, что отец выбросил мальчика 2018 года рождения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в жилом доме по улице Шумилова стало известно ранее в среду.

По данным РЕН ТВ, ребенок находится в тяжелом состоянии, у него многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы, он потерял много крови.

В момент инцидента в квартире находилась теща мужчины, которая рассказала о произошедшем полиции. Бабушка ребенка является его опекуном, пока мать в отъезде.

По факту произошедшего проверку также начала столичная прокуратура. Ведомство оценит соблюдение законодательства о несовершеннолетних.