Для малоимущих предложили ввести продовольственные сертификаты

Депутаты внесут в Госдуму законопроект о продовольственно–лекарственном сертификате для малоимущих семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил 4 августа один из авторов инициативы, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Отмечается, что сертификаты также могут быть предназначены для малоимущих одиноко проживающих граждан и россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Проблема недостатка средств в семейных бюджетах на продукты и товары первой необходимости и лекарственные средства возникла не вчера, да и завтра не исчезнет — лукавые цифры Росстата на фоне пандемии никого не обманут», — написал депутат.

Подчеркивается, что продовольственно–лекарственный сертификат — это именной документ, который позволяет его владельцу приобрести на выделенную фиксированную сумму социально значимые товары первой необходимости и лекарства.

Из опубликованного депутатом проекта следует, что номинальная стоимость такого сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума на душу населения в среднем по России.

3 августа глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что целевые субсидии малоимущим стали бы более эффективным средством борьбы с бедностью, чем регулирование цен на отдельные товары. В качестве альтернативы Кудрин предложил ввести адресную помощь отдельным категориям населения и целевые субсидии на определенные виды товаров.