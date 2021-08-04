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Названы самые популярные в России кабриолеты и родстеры

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Аналитики «Авто.ру» изучили базу объявлений о продаже подержанных кабриолетов и родстеров в России за первую половину 2021 года и составили рейтинг самых популярных моделей.

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Как говорится в поступившем 4 августа в «Известия» пресс-релизе, среди машин с открытым верхом больше всего востребован Mercedes-Benz SLK — эта модель заняла 11% от всех объявлений с родстерами и кабриолетами.

Максимальный интерес пользователи ресурса в 2021 году проявили к модели Honda S2000. Лидерами также стали Porsche 911 и Chevrolet Corvette.

В Топ-15 самых популярных кабриолетов вошли BMW Z4, Lexus IS, Porsche Boxster.

Отмечается, что интерес к кабриолетам растет с каждым годом. Общий тренд — это рост интереса к сегменту: в первой половине 2021 года объявления с кабриолетами просматривали на 40% чаще, чем за такой же период 2019-го.

К началу лета 2021 года средняя цена подержанного кабриолета на классифайде выросла до 2,3 млн рублей — на 36% по сравнению с 2017 годом.

17 июня сообщалось, что эксперты «Авто.ру» изучили базу объявлений за год и выяснили, какие машины продавались быстрее всего, а какие ждали своих покупателей дольше остальных.

Так, среди новых автомобилей быстрее всех продавались кроссвэны Kia Carnival и пикапы Toyota Hilux: в среднем они находили покупателей за шесть дней.

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