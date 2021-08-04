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В Волгоградской области стартовали российско-индийские учения «Индра-2021»

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Учения России и Индии «Индра-2021», которые пройдут с 1 по 13 августа, стартовали в Волгоградской области. Об этом в среду, 4 августа, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

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Мероприятия направлены на обмен опытом между странами и выработку новых форм противостояния террористическим вызовам.

Торжественная церемония открытия проходила на полигоне Прудбой. В ней приняли участие военнослужащие и военачальники двух стран. Командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО генерал-лейтенант Андрей Сычевой пожелал участникам маневров успешного взаимодействия, сообщает телеканал «Звезда». Предстоящие учения укрепят военное сотрудничество России и Индии, отметил он.

Маневры РФ и Индии «Индра» проводятся с 2003 года. В этот раз с российской стороны в них примут участие порядка 250 военнослужащих. Такой же численный состав и у индийских коллег, пишет REGNUM.

В настоящее время в регионе стоит 40-градусная жара, от которой военные будут спасаться в палатках с кондиционерами, сообщается на сайте kp.ru.

В мероприятиях будет задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град», автомобильная техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), штурмовая и армейская авиация ЮВО.

Ранее, 28 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что учения военных России и Белоруссии «Запад-2021», которые будут проводиться осенью текущего года, носят сугубо оборонительный характер и не направлены против какой-либо страны или союза.

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