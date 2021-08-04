Юрий Семин провел первую встречу с футболистами «Ростова»

Тренер Юрий Семин провел в среду, 4 августа, первое знакомство с составом футбольного клуба «Ростов». Видео с встречи опубликовано в Instagram клуба.

Семин отметил, что работать в «Ростове» является большой честью для него.

«Это футбольный город. Я вас всех хорошо знаю. Самое главное — здесь есть болельщики, которые очень любят футбол, — они должны быть нами довольны. С каждым из вас мы поговорим — я вас послушаю, вы меня послушаете. Ну и начнем работу», — цитирует наставника телеканал «Звезда».

Ранее среду стало известно, что бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин возглавил команду «Ростов», передает НСН.

Семин трижды выиграл с «Локомотивом» золотые медали чемпионата России и шесть раз привел клуб к победе в Кубке России. Также он возглавлял сборную России, московское «Динамо», киевское «Динамо» и другие команды. Контракт с 74-летним специалистом подписан на два года.

В понедельник пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин.

23 июля Российский футбольный союз объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу, сообщает телеканал «360». Контракт со специалистом продлится до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.