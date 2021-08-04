Прямой эфир
Мир
РФПИ оценил процесс одобрения «Спутника V» в ЕМА
Мир
Барабанщика The Offspring уволили за отказ вакцинироваться
Спорт
Синхронисток с Украины на церемонии награждения ОИ перепутали с россиянками
Политика
Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией
Мир
Шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются в больнице
Общество
Ученые оценили эффективность нового «антиковидного» цветка
Мир
Посольство РФ в Литве ответило на сообщения о россиянах среди нелегалов
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Москве
Спорт
В США рассказали о «секретном оружии» российских олимпийцев

Юрий Семин провел первую встречу с футболистами «Ростова»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренер Юрий Семин провел в среду, 4 августа, первое знакомство с составом футбольного клуба «Ростов». Видео с встречи опубликовано в Instagram клуба.

Семин отметил, что работать в «Ростове» является большой честью для него.

На одном стуле: почему уход Карпина из клуба пойдет на пользу сборной
И кто из иностранных тренеров уже готов заменить его в «Ростове»

«Это футбольный город. Я вас всех хорошо знаю. Самое главное — здесь есть болельщики, которые очень любят футбол, — они должны быть нами довольны. С каждым из вас мы поговорим — я вас послушаю, вы меня послушаете. Ну и начнем работу», — цитирует наставника телеканал «Звезда».

Ранее среду стало известно, что бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин возглавил команду «Ростов», передает НСН.

Семин трижды выиграл с «Локомотивом» золотые медали чемпионата России и шесть раз привел клуб к победе в Кубке России. Также он возглавлял сборную России, московское «Динамо», киевское «Динамо» и другие команды. Контракт с 74-летним специалистом подписан на два года.

В понедельник пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин.

23 июля Российский футбольный союз объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу, сообщает телеканал «360». Контракт со специалистом продлится до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021