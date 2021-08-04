Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Семин возглавил ФК «Ростов»
Мир
Полиция назвала мотив угрожавшего взорвать гранату в кабмине Украины
Общество
В Москве сократилось число пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Общество
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ефремову 15 сентября
Общество
Эксперт оценил обнаружение нового природного средства от COVID-19
Мир
Захарова оценила неспособность Киева ежегодно проводить «Крымскую платформу»
Мир
На Украине заявили о планах выйти из соглашения СНГ по исследованию космоса
Спорт
Врач оценил тяжесть травмы легкоатлета Шубенкова

Бывший тренер «Локомотива» Семин возглавил ФК «Ростов»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин возглавил команду «Ростов». Об этом в среду, 4 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

На одном стуле: почему уход Карпина из клуба пойдет на пользу сборной
И кто из иностранных тренеров уже готов заменить его в «Ростове»

Отмечается, что контракт с 74-летним специалистом подписан на два года. В понедельник пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин, в июле возглавивший сборную России, добавили в издании.

Семин трижды выиграл с «Локомотивом» золотые медали чемпионата России и шесть раз привел клуб к победе в Кубке России. Также он возглавлял сборную России, московское «Динамо», киевское «Динамо» и другие команды.

23 июля Российский футбольный союз объявил о назначении бывшего тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.

Контракт со специалистом продлится до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021