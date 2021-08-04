Бывший тренер «Локомотива» Семин возглавил ФК «Ростов»

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин возглавил команду «Ростов». Об этом в среду, 4 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что контракт с 74-летним специалистом подписан на два года. В понедельник пост главного тренера «Ростова» покинул Валерий Карпин, в июле возглавивший сборную России, добавили в издании.

Семин трижды выиграл с «Локомотивом» золотые медали чемпионата России и шесть раз привел клуб к победе в Кубке России. Также он возглавлял сборную России, московское «Динамо», киевское «Динамо» и другие команды.

23 июля Российский футбольный союз объявил о назначении бывшего тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.

Контракт со специалистом продлится до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.