«Тяжелее далась бронза на 100 м кролем»

В понедельник, 2 августа, в Москву из Токио вернулась основная часть российских пловцов, участвовавших в Олимпийских играх в столице Японии. Наша команда выиграла пять медалей — два золота Евгения Рылова (100 и 200 м на спине), серебро Климента Колесникова в 100 м на спине и бронза в 100 м вольным стилем, а также серебро в мужской эстафете 4 х 200 м.

Это лучший результат России в плавании на Олимпиадах за 25 лет. Более того, впервые с Игр 1996 года в Атланте у страны есть золото в этом виде спорта. Но при этом часть СМИ подвергают тренеров сборной критике за неиспользованный потенциал спортсменов.

По возвращении из Токио Климент Колесников в интервью «Известиям» ответил критикам и дал им философский совет. Также 21-летний пловец рассказал о противостоянии с Рыловым и оценил его идею выступать в маске с котиком.

— Эмоции от событий в Токио уже схлынули?

— Ну, подулеглось немножко, да. Потому что прошло уже несколько дней после последней заработанной медали. Плюс перелет. Поспали, отдохнули немножко. Ну и в голове уже сидит мысль, что пора домой и там уже отдыхать.

— Какая из двух медалей далась сложнее?

— Тяжелее далась, скорее, бронза на 100 м кролем. А на 100 м на спине чуть-чуть просто не хватило везения.

— Выигранная бронза воспринимается позитивней серебра, полученного после обидного поражения в битве за золото?

— Конечно, любая медаль, любое высокое место воспринимается как своего рода победа. Потому что ты старался, ты выкладывался на всю катушку. Но эти серебро и бронзу не отделяю друг от друга. На что наработал, то и пришло.

— Евгения Рылова в его нынешнем состоянии можно обыгрывать?

— Конечно. Мы друг друга постоянно обыгрываем. Вот в этот раз ему чуть-чуть повезло. В следующий раз будем бороться также, выкладываться на максимум. У нас давно идет это противостояние, уже не первый год.

— Тяжело было находиться в Токио с их антиковидным режимом контроля?

— Нет, всё прошло гладко, потому что до этого были на сборе во Владивостоке. И уже там подготовились к этому режиму сна и климатическим условиям.

— Как восприняли креатив Рылова с маской с котиком?

— Он не в первый раз с ней выходил. Выступал с ней и на чемпионате России. Просто сейчас это поймало такую волну хайпа. И все теперь балдеют над этим котиком.

— Сами не хотите что-то подобное себе устроить?

— Оно всё спонтанно должно получаться. Тут придумывать не стоит.

— Ваше руководство критикуют за то, что хоть это и лучший медальный результат в плавании на Олимпиадах за долгое время, а Рылов взял первое за 25 лет олимпийское золото страны в этом виде, выжать из нынешнего состава пловцов можно было больше.

— Я скажу, что людям просто нужно научиться радоваться любым вещам. Кто-то из других стран вообще уехал из Токио без медалей. Но думаю, их дома встречают так же бурно и радостно, как нас, медалистов, в России.