Экс-главу МВД по Камчатскому краю арестовали на два месяца

Бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселева заключили под стражу на два месяца. Об этом в среду, 4 августа, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Отмечается, что суд принял решение отправить Киселева в СИЗО. Он пробудет там два месяца — до 16 сентября.

Накануне в Следственном комитете (СК) сообщили, что Киселеву намерены предъявить обвинение по ст. 286 ч. 1, ст. 290 ч. 6 УК РФ («Превышение должностных полномочий; взятка в особо крупном размере»).

По данным следствия, в июле 2020 года он получил от предпринимателя взятку через посредников в размере 2 млн рублей за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы.

О задержании Киселева за злоупотребление должностными полномочиями, стало известно 3 августа.

Кроме того, в отставку был отправлен заместитель начальника УМВД России по Камчатскому краю, начальник полиции Максим Митрофановский. Отмечалось, что данное решение обусловлено «серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности».

Михаил Киселев был освобожден от службы в июне. Пост главы краевого МВД он занимал с июля 2018 года. Прежде занимал должность старшего участкового инспектора одного из отделений милиции Москвы, работал в разных милицейских структурах столицы. Также назначался заместителем начальника УВД по Юго-Западному административному округу ГУМВД России по Москве.