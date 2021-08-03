Бывший глава УМВД по Камчатскому краю задержан за злоупотребления

Бывший глава УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев задержан за злоупотребления. Об этом во вторник, 3 августа, рассказали в пресс-службе МВД по региону.

«Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы», — заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Он представил составу ведомства нового главу регионального УМВД Ивана Кокухина. Назначенный руководитель последние три года занимал пост заместителя начальника УМВД России по Забайкальскому краю. При этом службу в органах Кокухин начал 20 лет назад, уточнил министр.

Колокольцев поручил новому руководителю тщательно изучить проблемные направления и принять адекватные меры реагирования.

Министр посетил с рабочим визитом Камчатский край, где провел совещание с руководителями регионального управления и начальниками территориальных органов внутренних дел.

Он также принял решение отправить в отставку заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю, начальника полиции Максима Митрофановского. Как отметили в пресс-службе ведомства, данное решение обусловлено «серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности».

Михаил Кисенев был освобожден от службы в июне. Пост главы краевого МВД он занимал с июля 2018 года. Прежде занимал пост старшего участкового инспектора одного из отделений милиции Москвы, работал в разных милицейских структурах столицы. Также назначался заместителем начальника УВД по Юго-Западному административному округу ГУМВД России по Москве.