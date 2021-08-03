Колокольцев отправил в отставку главу полиции Камчатки

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил в отставку заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю, начальника полиции Максима Митрофановского. Об этом сообщила во вторник, 3 августа, пресс-служба ведомства.

Соответствующее решение было принято в ходе рабочей поездки Колокольцева в Камчатский край, где он провел совещание с руководителями регионального управления и начальниками территориальных органов внутренних дел.

«В связи с серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности министр принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю — начальника полиции, полковника полиции Максима Митрофановского», — уточняется в публикации.

В ходе встречи министр внутренних дел России также потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во время подготовки и проведения единого дня голосования, организовав тесное взаимодействие с местными органами власти, избирательными комиссиями и иными правоохранительными ведомствами, отметили в пресс-службе.

Максим Митрофановский в 2018 году был переведен на службу в Камчатский край, где занял должность начальника штаба УМВД России по Петропавловску-Камчатскому, начальника Усть-Большерецкого МО МВД России, а также начальника УМВД России по Петропавловску-Камчатскому. 14 августа 2020 года назначен замначальника УМВД России по Камчатскому краю — начальника полиции. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» III, II, I степени, а также медалью МВД России «За доблесть в службе».