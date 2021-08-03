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В СК раскрыли подробности уголовного дела против экс-главы УМВД по Камчатке

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В Следственном комитете (СК) рассказали о причинах задержания бывшего начальника Управления МВД по Камчатскому краю Михаила Киселева. Об этом говорится в сообщении ведомства 3 августа.

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О задержании Киселева за злоупотребление должностными полномочиями сообщалось ранее в этот же день.

По данным следователей, в июле 2020 года Киселев получил от предпринимателя взятку через посредников в размере 2 млн рублей за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу.

В СК заверяют, что причастность экс-главы УМВД к совершению преступления подтверждается материалами проведенных сотрудниками ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий, признательными показаниями посредников в передаче взятки, сведениями о зачислении денежных средств на его счет.

Сейчас Киселев находится под стражей, с его участием проводятся следственные действия. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявить обвинение по ч.1 ст.286, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Превышение должностных полномочий», «Взятка в особо крупном размере»), уточнили в СК.

Также в отставку был отправлен заместитель начальника УМВД России по Камчатскому краю, начальник полиции Максим Митрофановский. Как объяснили в МВД, данное решение обусловлено «серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности».

Михаил Киселев был освобожден от службы в июне. Пост главы краевого МВД он занимал с июля 2018 года. Прежде занимал пост старшего участкового инспектора одного из отделений милиции Москвы, работал в разных милицейских структурах столицы. Также назначался заместителем начальника УВД по Юго-Западному административному округу ГУМВД России по Москве.

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