Врач оценил тяжесть травмы легкоатлета Шубенкова

Травма российского легкоатлета Сергея Шубенкова, который снялся с олимпийского турнира, классифицируется как тяжелая, он пройдет дополнительное обследование. Об этом в среду, 4 августа, сообщил главный врач сборной ОКР Андрей Жолинский.

«Он ежедневно приходит, получает комплекс противоотечной и противовоспалительной терапии. Травма достаточно тяжелая. По возвращении в Россию будет проведено тщательное дообследование спортсмена, после которого будет принято решение о тактике лечения», — приводит ТАСС слова Жолинского.

3 августа Шубенков снялся с турнира по бегу на 110 м с барьерами на Олимпийских играх, почувствовав резкую боль в районе ахилла на левой ноге. В пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что у него заподозрили разрыв ахиллова сухожилия.

Чтобы покинуть стадион в Токио, Шубенкову потребовались коляска и костыли, отмечает «Спорт-Экспресс».

Позже спортсмен сообщил, что после Олимпиады в Токио возьмет паузу на отдых, а потом продолжит спортивную карьеру.