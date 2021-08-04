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Врач оценил тяжесть травмы легкоатлета Шубенкова
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Врач оценил тяжесть травмы легкоатлета Шубенкова

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Травма российского легкоатлета Сергея Шубенкова, который снялся с олимпийского турнира, классифицируется как тяжелая, он пройдет дополнительное обследование. Об этом в среду, 4 августа, сообщил главный врач сборной ОКР Андрей Жолинский.

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«Он ежедневно приходит, получает комплекс противоотечной и противовоспалительной терапии. Травма достаточно тяжелая. По возвращении в Россию будет проведено тщательное дообследование спортсмена, после которого будет принято решение о тактике лечения», — приводит ТАСС слова Жолинского.

3 августа Шубенков снялся с турнира по бегу на 110 м с барьерами на Олимпийских играх, почувствовав резкую боль в районе ахилла на левой ноге. В пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что у него заподозрили разрыв ахиллова сухожилия.

Чтобы покинуть стадион в Токио, Шубенкову потребовались коляска и костыли, отмечает «Спорт-Экспресс».

Позже спортсмен сообщил, что после Олимпиады в Токио возьмет паузу на отдых, а потом продолжит спортивную карьеру.

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