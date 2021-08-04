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Ученые оценили долгосрочные последствия для переболевших COVID детей

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Дети редко страдают от долгосрочных последствий заражения COVID-19 и в целом избавляются от них быстрее, нежели взрослые. Соответствующие выводы сделали британские медики, их материал опубликовал научный журнал Lancet Child & Adolescent Health.

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Доля детей, страдающих от длительных последствий перенесенной коронавирусной инфекции, оказалась небольшой. Однако у некоторых несовершеннолетних «остаточные явления» всё равно обнаруживались, заявила профессор Королевского колледжа Лондона Эмма Данкан.

Отмечается, что дети значительно реже заражаются коронавирусом и, как правило, не испытывают тяжелых симптомов этого заболевания, в отличие от своих родителей.

В ходе исследования состояние несовершеннолетних улучшалось в среднем через шесть дней после заражения. При этом характерные симптомы COVID-19, которые сохранялись после выздоровления, были выявлены только у 4,4% детей.

Большинство из них указывали на постоянную усталость, ухудшение обоняния и головную боль. Однако эти симптомы переставали беспокоить детей в среднем за три-четыре недели после выздоровления. Схожие долгосрочные симптомы были также характерны для других болезней, например, гриппа и простуды, однако они появлялись реже и исчезали быстрее.

В то же время выяснилось, что дети могут передавать коронавирусную инфекцию окружающим.

В исследовании участвовали более 258 тыс. британских школьников. Почти 1,8 тыс. из них между сентябрем 2020 года и концом февраля 2021 года перенесли коронавирус.

31 июля врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что дети стали чаще болеть коронавирусом, по сравнению с зимними показателями. Это говорит о том, что родителям стоит прививаться, чтобы не заразить своего ребенка.

Днем ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов указал, что у трети детей, переболевших коронавирусом, могут развиться осложнения в виде поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта.

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