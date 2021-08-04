Водители смогут использовать «Яндекс.Карты» на экранах своих авто

Водители смогут использовать «Яндекс.Карты» и «Навигатор. Яндекс» прямо на экранах своих автомобилей. Сервисы добавили поддержку платформ Apple CarPlay и Android Auto.

Такие функции будут доступны обладателям подсписки «Яндекс Плюс», с помощью которой появится возможность слушать в дороге музыку и получать кешбэк в «Яндекс.Заправках». Если оформить подписку непосредственно в мобильном приложении «Яндекс.Карт» или «Навигатора», то она будет бесплатной в течение трех месяцев.

Автомобилисты смогут воспользоваться в Apple Carplay и Android Auto основными функциями «навигационных» приложений «Яндекса». Так, водители смогут находить адреса и организации, выбирать оптимальные маршруты с учетом пробок, а также получать подсказки по пути. При этом информация о скоростных ограничениях на дорогах будет доступна без построения маршрута.

Кроме того, водители получат быстрый доступ к местам в закладках, а на карте будут отображаться пробки и дорожные события.

Однако встроенные в приложения сервисы «Яндекс.Заправки», «Алиса» и «Яндекс.Музыка» не будут доступны с экрана автомобиля из-за правил платформ. При этом разработчики «Яндекса» добавили кнопку «Продолжить в телефоне», нажав которую водитель сможет мгновенно переключиться с экрана автомобиля на телефон, а затем снова, при необходимости, вернуться на бортовой компьютер авто и продолжать ехать по ранее построенному маршруту.

Руководитель «Яндекс.Карт» и «Навигатора.Яндекс» Олег Левчук заявил, что добавление сервисов в Apple CarPlay и Android Auto является важным этапом. Разработчики, по его словам, старались максимально сохранить дизайн навигации, а также удобные маршруты и точные предупреждения о камерах и пробках.

«Также мы хотим, чтобы пользователи оценили преимущества всей экосистемы Яндекса. С «Плюсом» у водителя будет и навигация на экране автомобиля, и возможность слушать музыку без рекламы, а ещё кешбэк в Яндекс.Заправках», — рассказал Левчук.

«Янлекс.Карты» помогают ориентироваться в городе, отвечая на повседневные вопросы как пешеходов, так и водителей. Автолюбителям они, например, помогают построить маршрут с учетом пробок и дают подсказки во время движения. Это доступно во вкладке «Навигатор». Кроме того, «Навигатор» работает и как отдельное приложение.

В апреле сообщалось, что российская актриса и режиссер Рената Литвинова стала первым голосом нового проекта в «Яндекс.Картах», где известные люди озвучивают ведение автомобиля по маршруту в навигаторе. Проект предусматривает обыгрывание ситуации на дорогах в определенной манере речи говорящего.