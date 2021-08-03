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В МИД РФ назвали отвратительным восхваление пособников нацизма в Эстонии

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Восхваление пособников нацизма в Эстонии стало повседневным явлением, и это отвратительно. Об этом говорится в заявлении замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова, опубликованном 3 августа на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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«Восхваление пособников нацизма, добровольно воевавших на стороне гитлеровского режима за его интересы, стало в современной Эстонии повседневным явлением. Особенно отвратительно, когда в таких демонстрациях любви к нацизму принимают участие представители законной власти — члены эстонского парламента», — говорится в заявлении.

Так дипломат прокомментировал встречу ветеранов эстонской дивизии «Ваффен-СС», которая была признана преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала, в местечке Синимяэ на северо-востоке Эстонии.

Бикантов задался вопросом, что думают по этому поводу партнеры Эстонии по Евросоюзу и профильные международные организации.

«Хотелось бы услышать от них принципиальные оценки происходящего в прибалтийской стране глумления над исторической правдой и памятью о жертвах преступных деяний гитлеровцев», — подчеркивается в сообщении.

С 25 июля по 12 августа 1944 года в Синимяэ шли бои между Красной армией и немецкими войсками, которые стали одними из самых кровавых столкновений за всю историю Эстонии.

В мае Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ рассекретила архивные документы, из которых стали известны имена эстонских карателей на Псковщине. Одним из самых громких преступлений стало уничтожение в 1943 году поселка Ланёва Гора, где перед сожжением деревни нацисты расстреляли ее жителей.

В общей сложности немецко-фашистские захватчики сожгли 325 деревень из 400, которые существовали до начала Великой Отечественной войны в Псковской области.

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