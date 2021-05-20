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ФСБ обнародовала имена убивавших на Псковщине эстонских карателей

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ рассекретила архивные документы, из которых стали известны имена эстонских карателей. Об этом сообщил в четверг, 20 мая, телеканал РЕН ТВ.

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Согласно данным из документов, каратели расстреливали детей и сжигали деревни на Псковщине. Одним из самых громких преступлений стало уничтожение в 1943 году поселка Ланёва Гора.

Отмечается, что пособники фашистов перед сожжением поселка убили всех жителей, половина из которых — дети. В общей сложности немецко-фашистские захватчики сожгли 325 деревень из 400, которые существовали до начала Великой Отечественной войны в Псковской области.

В середине ноября 2019 года Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом. Сообщалось, что нацисты пообещали Эстонии передать часть региона после Второй мировой войны, поэтому эстонцы активно действовали на оккупированной территории.

В сентябре того же года МИД Эстонии выразил недовольство в связи с публикацией Минобороны России ранее засекреченных документов к 75-летию освобождения Таллина от фашистских захватчиков. В заявлении эстонского ведомства указано, что страна пострадала «как от нацистской Германии, так и от советской оккупации».

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