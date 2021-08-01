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В Эстонии состоялся съезд ветеранов 20-й дивизии СС

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В поселке Синимяэ, расположенном на северо-востоке Эстонии, состоялся ежегодный съезд ветеранов 20-й дивизии СС, которая была признана преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала. Об этом в субботу, 31 июля, сообщил эстонский телерадиовещательный портал ERR.

В сообщении уточняется, что мероприятие посетили около 100 человек.

Участники возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Эстонского легиона, после чего отправились в Синимяэский военный музей.

С 25 июля по 12 августа 1944 года в Синимяэ шли бои между Красной армией и немецкими войсками, которые стали одними из самых кровавых столкновений за всю историю Эстонии.

Ранее в марте стало известно о том, что суд немецкого города Вупперталь отказался открывать производство по делу бывшего охранника нацистского концлагеря Штуттгоф. Следствие сообщило, что подозреваемый с июня 1944 года по май 1945 года служил в подразделении СС «Мертвая голова».

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