В ФРГ суд отказался рассматривать дело бывшего охранника концлагеря

Суд в германском городе Вупперталь отказался открывать производство по делу бывшего охранника нацистского концлагеря Штуттгоф, который находился под польским Гданьском. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Welt am Sonntag.

Данное решение было вынесено исходя из состояния здоровья 96-летнего мужчины. Как отмечает издание, он обвинялся в пособничестве убийству нескольких сотен человек.

По данным следствия, подозреваемый с июня 1944 года по май 1945 года служил в подразделении СС «Мертвая голова», главной задачей которого была охрана концлагеря Штуттгоф. Кроме того, мужчина также принимал участие в транспортировке примерно 600 человек в лагерь смерти Освенцим.

Ранее, 21 февраля, стало известно, что Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге начало проверку причастности солдат вермахта к убийству советских военнопленных.

Подобные расследования преступлений нацистов связаны с юридическим прецедентом, произошедшим в 2011 году. Тогда окружной суд Мюнхена приговорил бывшего охранника концлагеря Собибор Джона Демьянюка к пяти голам заключения за пособничество убийству в 1943 году более 28 тыс. евреев.

В 2013 году в Германии стартовала европейская кампания по поиску последних оставшихся в живых нацистских преступников и их пособников. Инициатором операции «Последний шанс II» выступил Центр Симона Визенталя.

Это не первая подобная акция, которую провел центр. В 2002 году организация призвала к поискам жителей Латвии, Эстонии и Украины.