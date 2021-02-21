Бывших солдат вермахта проверят на причастность к убийству советских пленных

Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге начало проверку причастности солдат вермахта к убийству советских военнопленных. Об этом 21 февраля сообщило издание Welt am Sonntag.

Расследование начато против семи человек, во время Второй мировой войны охранявших лагеря, где содержались красноармейцы. «В нашем центральном досье около 250 кейсов с информацией о размещенных там охранниках», — сказал изданию глава центрального офиса Томас Уилл.

По его словам, удалось идентифицировать личности примерно 2 тыс. человек, которые могут быть живы в настоящее время.

По последним данным, из примерно 5,7 млн советских военных, попавших в плен, до 3,3 млн умерли в нацистских лагерях.

Подобные расследования преступлений нацистов связаны с юридическим прецедентом, произошедшим в 2011 году. Тогда окружной суд Мюнхена приговорил бывшего охранника концлагеря Собибор Джона Демьянюка к пяти голам заключения за пособничество убийству в 1943 году более 28 тыс. евреев.

В 2013 году в Германии стартовала европейская кампания по поиску последних оставшихся в живых нацистских преступников и их пособников. Инициатором операции «Последний шанс II» выступил Центр Симона Визенталя.

Это не первая подобная акция, которую провел центр. В 2002 году организация призвала к поискам жителей Латвии, Эстонии и Украины.