Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Тихановская призналась в «потере улиц» оппозицией
Общество
Москвичам пообещали в ночь на 23 февраля рекордные за 65 лет морозы
Мир
Порошенко поддержал санкции против Медведчука
Общество
В Госдуме призвали ужесточить наказание за клевету на ветеранов
Спорт
Джокович победил россиянина Медведева в финале Australian Open
Общество
Более 550 тыс. нетрезвых водителей выявили на дорогах России в 2020 году
Армия
Серийные поставки танка «Армата» Минобороны начнутся в 2022 году
Мир
Мать футболиста Рональдиньо умерла из-за осложнений от COVID-19
Общество
МВД предложило хранить отпечатки пальцев россиян до их 100-летия

Бывших солдат вермахта проверят на причастность к убийству советских пленных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге начало проверку причастности солдат вермахта к убийству советских военнопленных. Об этом 21 февраля сообщило издание Welt am Sonntag.

Жизнь сильнее смерти
Как мир почти забыл о великом подвиге простых героев

Расследование начато против семи человек, во время Второй мировой войны охранявших лагеря, где содержались красноармейцы. «В нашем центральном досье около 250 кейсов с информацией о размещенных там охранниках», — сказал изданию глава центрального офиса Томас Уилл.

По его словам, удалось идентифицировать личности примерно 2 тыс. человек, которые могут быть живы в настоящее время.

По последним данным, из примерно 5,7 млн советских военных, попавших в плен, до 3,3 млн умерли в нацистских лагерях.

Подобные расследования преступлений нацистов связаны с юридическим прецедентом, произошедшим в 2011 году. Тогда окружной суд Мюнхена приговорил бывшего охранника концлагеря Собибор Джона Демьянюка к пяти голам заключения за пособничество убийству в 1943 году более 28 тыс. евреев.

В 2013 году в Германии стартовала европейская кампания по поиску последних оставшихся в живых нацистских преступников и их пособников. Инициатором операции «Последний шанс II» выступил Центр Симона Визенталя.

Это не первая подобная акция, которую провел центр. В 2002 году организация призвала к поискам жителей Латвии, Эстонии и Украины.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021