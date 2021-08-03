Высланный эстонский консул пытался получить данные о планах РФ в Арктике

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России во вторник, 3 августа, опубликовала видео задержания эстонского консула Марта Лятте при получении им материалов закрытого характера.

Как уточнили в ФСБ, в материалах содержалась информация о планах РФ в Арктике.

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов напомнил о том, что 7 июля Лятте был объявлен персоной нон грата. За день до этого его задержали в Санкт-Петербурге.

При этом эстонскую сторону предупредили, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг указанного инцидента приведет к ответным шагам. Однако 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в республике.

После задержания Лятте во внешнеполитическом ведомстве Эстонии называли этот инцидент провокацией. Утверждалось, что он во время задержания якобы находился на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.

В центре общественных связей ФСБ России уточняли, что деятельность Лятте противоречит дипломатическим нормам и имеет явный враждебный характер по отношению к Москве.