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МИД РФ объявил о высылке сотрудника посольства Эстонии

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Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок. Об этом говорится в комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова, опубликованном 3 августа на сайте внешнеполитического ведомства.

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Он напомнил о том, что 7 июля персоной нон грата был объявлен консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте. За день до этого его задержали в Санкт-Петербурге при получении от гражданина РФ информации закрытого характера.

Как отмечается в комментарии, эстонскую сторону предупредили, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг указанного инцидента приведет к ответным шагам. Однако 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в республике.

«В этой связи посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации», — отметили в МИДе.

Там также предложили эстонским партнерам остановиться и не усложнять и без того обостренную ими ситуацию.

«В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону», — резюмировали в ведомстве.

После задержания Лятте во внешнеполитическом ведомстве Эстонии называли этот инцидент провокацией. Утверждалось, что он во время задержания якобы находился на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.

При этом в центре общественных связей ФСБ России уточняли, что деятельность Лятте противоречит дипломатическим нормам и имеет явный враждебный характер по отношению к Москве.

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