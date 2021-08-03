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Путин поздравил борца Евлоева с золотом Олимпиады в Токио

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Президент России Владимир Путин поздравил борца греко-римского стиля Мусу Евлоева с золотой медалью Олимпиады в Токио. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля во вторник, 3 августа.

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Российский лидер отметил, что Евлоев много и упорно трудился для этой победы, а в финальной схватке с опытным и именитым противником показал свою железную волю, нацеленность на успех и отточенную технику.

«Эта уверенная, блистательная победа — отличный подарок для Ваших тренеров и наставников, для всех любителей греко-римской борьбы в нашей стране. Молодец! Так держать!», — заявил Путин.

Президент пожелал спортсмену новых спортивных достижений.

Ранее в этот же день Евлоев в финале Олимпиады победил Артура Алексаняна из Армении в весовой категории до 97 кг, завоевав 13-е золото для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх-2020 в Токио.

Сам борец, комментируя свой результат, подчеркнул, что олимпийское золото является большой победой для него и он очень этому рад. Евлоев поблагодарил всех, кто болел за него, а также своего тренера. При этом спортсмен не считает, что своей победой выручил команду.

«Я думал, когда сюда приехали, что у нас будет пять золотых. Каждый наш участник должен был забрать отсюда медаль. Сегодня у меня получилось. Я не знаю, почему. Мы соберемся командой с тренерами, поговорим, сделаем работу над ошибками. Скоро соберемся и обсудим эту тему», — цитирует его «Спорт Экспресс».

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поздравила Евлоева и заявила, что ожидает от него завоевания и других золотых наград.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

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