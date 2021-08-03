Российский борец Евлоев прокомментировал свою победу на ОИ в Токио

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев, ставший чемпионом Олимпиады в Токио в весовой категории до 97 кг, прокомментировал свой результат.

Спортсмен заявил, что олимпийское золото является большой победой для него и он очень этому рад. Борец поблагодарил всех, кто болел за него, а также своего тренера.

«Я боролся здесь с очень серьезными борцами, соперник по финалу был очень сильным, спасибо ему», — цитирует его ТАСС во вторник, 3 августа.

Ранее в этот же день Евлоев в финале Олимпиады победил Артура Алексаняна из Армении, завоевав 13-е золото для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх-2020 в Токио.

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поздравила Евлоева и заявила, что ожидает от него завоевания и других золотых наград.

«Для наших борцов принципиально побеждать, многие спортсмены родом из республик — для них большая честь биться как за сборную, так и за свою республику», — сказала Журова газете «Спорт-Экспресс».

Также в среду российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу в упражнении на перекладине на Олимпиаде. В финале спортсмен показал результат 14,533 балла. Первое место занял японец Даики Хасимото (15,066), второе — у хорвата Тина Србича (14,900).

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.