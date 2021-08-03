Метеоролог рассказал о правилах поведения во время смерча

Смерч — редкое завораживающее явление: многие, встретившись с ним, входят в оцепенение, другие — в погоне за сенсацией пытаются делать красивые фото. Но и те и другие теряют драгоценное время потому, что, увидев смерч, нужно немедленно укрыться. Об этом во вторник, 3 августа, в беседе с «Известиями» заявил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

По словам специалиста, если во время смерча человек находится в населенном пункте, то следует зайти в здание и встать как можно дольше от окон, а лучше — спрятаться в подвале.

«Если вы увидели смерч на открытой местности, то нужно бежать от него как можно быстрее и как можно подальше. Если убежать и спрятаться негде, то нужно найти небольшую ямку на местности, лечь в нее лицом вниз и накрыть голову руками», — объяснил Старков.

Ранее во вторник ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в этот день в регионах Среднего Поволжья может наблюдаться торнадо.

Метеоролог пояснил, что весь атмосферный фронт будет уходить постепенно на восток и юго-восток, где ожидаются грозы, ночные ливни, местами с градом. Ночью ожидается затишье, однако днем во вторник «на линии огня» окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов и отдельные районы. На непогоду повлияет и близкое расположение городов к Волге. Специалист спрогнозировал торнадо в Поволжье в разгар дня.

При этом Москве торнадо не грозит, так как город уже попал в прохладную массу воздуха.

В результате прошедшего 2 августа в Тверской области урагана три человека погибли, среди жертв турист из Москвы и, вероятно, ребенок. Еще 15 человек получили травмы. Без электроснабжения остались 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах региона.

В настоящее время последствия урагана устраняют оперативные службы. Губернатор Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий разгула стихии в регионе.