Турист из Москвы стал жертвой урагана в Тверской области

Турист из Москвы погиб в результате урагана в Тверской области, рассказали 2 августа в пресс-службе администрации Осташковского городского округа.

«Погиб турист из Москвы. В Осташковскую ЦРБ на момент заседания (комиссии по ЧС. — Ред.) в 21:30 поступило четыре человека, и еще двое были в процессе доставки. Повреждены десятки автомобилей и строений», — передает РЕН ТВ сообщение пресс-службы.

Ранее в понедельник стало известно о трех погибших в результате урагана под Тверью. Еще как минимум восемь человек получили травмы.

От непогоды больше всего пострадали город Андреаполь и Осташковский городской округ. Порывы ветра достигали 25 м/с. На домах срывало кровли, повалились десятки деревьев. Власти поручили оказать помощь всем пострадавшим.

В пресс-службе регионального управления МЧС указали на частичное повреждение элементов конструкций 65 частных жилых домов в Тверской области. Также повреждены ЛЭП, нарушено электроснабжение.

В тот же день источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в Тверской области из-за непогоды повалено по меньшей мере 90 деревьев.