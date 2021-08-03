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Тяжелоатлет Наниев стал четвертым на ОИ в весовой категории до 109 кг

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Российский тяжелоатлет Тимур Наниев стал четвертым на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 109 кг. Спортсмен на соревнованиях во вторник, 3 августа, в сумме показал результат 409 кг, в том числе рывок 188 кг и толчок 221 кг.

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Первым стал тяжелоатлет из Узбекистана Акбар Джураев, серебро завоевал спортсмен из Армении Симон Мартиросян, а бронзовым призером в этой весовой категории стал латвиец Артус Плесниекс, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал чемпионом Олимпиады в весовой категории до 97 кг, завоевав 13-е золото для сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

28 июля китайский тяжелоатлет Ши Чжиюн завоевал золото на Играх в Японии в категории до 73 кг, установив при этом новый мировой рекорд. Спортсмен сумел поднять 354 кг в двух подходах (166 + 188). Также на счету китайца новые олимпийские рекорды в рывке (166 кг) и толчке (198 кг).

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.

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