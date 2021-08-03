Метеоролог предупредила жителей нескольких российских регионов о смерчах

Риск образования смерчей существует в ближайшие дни на территории от арктического побережья России до Поволожья. Об этом специалист центра «Фобос» Елена Волосюк рассказала во вторник, 3 августа, в эфире телеканала «Россия 1».

По словам метеоролога, мощные порывы ветра ожидаются в Карелии, Поморье, на Кольском полуострове и северо-востоке Центрального района. Волосюк отметила, что вероятность формирования смерчей невелика, но исключать ее нельзя, передает НСН.

Ранее во вторник старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский сообщил, что ураган в Тверской области возник из-за прохождения холодного фронта.

По мнению климатолога, в Тверской области, вероятнее всего, произошла вспышка смерчей, но подсчитать их точное количество можно будет на основе космических снимков.

Ураган обрушился на регион накануне. От непогоды больше всего пострадали город Андреаполь и Осташковский городской округ. Порывы ветра достигали 25 м/с. В результате разгула стихии погибли три человека, сообщает телеканал «360». Как минимум восемь человек пострадали. На сайте kp.ru опубликованы рекомендации, как вести себя во время урагана, чтобы выжить.